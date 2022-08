Ônibus furtado é localizado pela Patrulha Ambiental no bairro Piedade

A Patrulha Ambiental da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes localizou, no início da manhã desta quinta-feira (18/08), um ônibus que havia sido furtado em Itaquaquecetuba. O veículo havia sido abandonado na Estrada Velha de Santa Isabel, no bairro Piedade.

A informação foi repassada à Patrulha Ambiental por meio do grupo de Vigilância Solidária do Distrito do Taboão. A equipe do grupamento foi até o local para fazer a verificação e entrou em contato com o proprietário do veículo, morador de Itaquaquecetuba, que constatou que o ônibus havia sido furtado durante a madrugada.

Os guardas municipais permaneceram no local da ocorrência até a chegada do proprietário, que deverá apresentar o veículo à Polícia Civil de Itaquaquecetuba, local do furto, onde será feita a elaboração de boletim de ocorrência para registro, entrega e investigação. De acordo com as primeiras informações, os objetos que estavam no interior do veículo não foram levados pelos criminosos e o ônibus tinha apenas pequenas avarias.