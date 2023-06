ONG Jabuti lança novo site

A ONG Jabuti, organização que atende a mais de 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro do Mogi Moderno e no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, lançou, nessa semana, seu novo site. O portal, que reúne as mais diversas informações sobre a entidade, pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.jabuti.org.br e é através dele que a população poderá ajudar a manter a instituição por meio de diversas formas de doação.

Segundo a coordenadora, Denise Evangelista, o site foi remodelado para atender uma série de propósitos da instituição, entre eles, e talvez o mais importante, prestar contas à sociedade do que é feito com os recursos públicos recebidos, lembrando que o Jabuti atende a duas unidades de educação infantil que são subvencionadas pela Prefeitura Municipal e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – que é um dos serviços oferecidos no nível da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social – o Jabuti Prema, que também tem um repasse municipal e outro federal , mas que as doações são importantíssimas para que na entidade consiga desenvolver um bom trabalho.

“Esse novo site tem muito mais informação sobre nós para que as pessoas conheçam a nossa história e se encantem pela causa. É o melhor caminho para quem quer contribuir e apoiar as nossas ações, juntamente com as redes sociais sempre ativas”, completou Denise. Para quem tiver interesse em acessar as redes, basta procurar pelo @ongjabuti no Facebook e Instagram.

O novo site da ONG Jabuti possui 9 abas. Logo na página principal de acesso, o internauta tem à disposição um vídeo explicativo de como o Programa da Nota Fiscal Paulista pode ser usada para beneficiar o Jabuti, bem como saber de que mais formas ele pode doar. Também tem acesso facilitado às redes sociais e página de notícias. Já na aba “quem somos”, todos poderão conhecer a história da ONG; ver quem são os membros da diretoria executiva e saber quais são as unidades em funcionamento.

Depois há a aba “parceiros”, onde são citadas todas as empresas que já colaboraram ou colaboram com a entidade, seguida das abas “galeria” e “notícias”, com fotos, vídeos e pequenas matérias sobre algumas atividades feitas pela instituição no dia a dia. Existe, ainda, a aba “como ajudar”, que ensina o doador a contribuir de diferentes formas com a ONG; a aba “transparência”, em que são colocados os relatórios de atividade e balanços financeiros e, por fim, a aba “contato”, com todos os canais de comunicação da instituição.