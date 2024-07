Ong FERA promove evento de adoção de cães e gatos

A ONG FERA promove, neste fim de semana, mais um evento de adoção de gatos. Será neste sábado (6), do meio-dia às 17 horas no shopping Urupema, área central de Mogi. Alguns “cão-vidados” da ONG e do Núcleo do Bem Estar (Nubea), disponíveis para adoção, devem estar presentes no local.

Além dos animais, a ONG estará arrecadando ração, sachês, petiscos, tapetes higiênicos e quaisquer outros utensílios para pets, com a finalidade de assistir aos cerca de 150 animais sob sua responsabilidade – oriundos de abandono ou maus tratos.

Na oportunidade, estarão sendo comercializados produtos personalizados como calendário de 2024, bonés e camisetas.

Ao todo, segundo a organização, que neste mês completa 10 anos de fundação, são gastos, em média, 850 quilos de ração com cerca de R$10 mil/ mês no custeio, que inclui além da alimentação, tratamentos veterinários, limpeza, estadia entre outros.

Decanato

Neste sábado (6), a ONG FERA (Frente pela Educação e Responsabilidade Animal) completa 10 anos de atividades. Fundada pela ativista Fernanda Moreno e outras duas amigas em 05 de julho de 2014, com o intuito de lutar pela conscientização humana e pelo respeito a todas as formas de vida.

Nesse período, foram milhares de animais atendidos e vidas salvas, com oferta de diversos serviços, desde um auxílio veterinário (consultas, exames, internações e até cirurgias complexas), assim como a ações de adoção: mais de mil animais (cães e gatos) para lares, sempre priorizando a adoção responsável, sendo todos os animais castrados e vacinados.

Além disso, a entidade, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, tem intensificado o trabalho de castração a fim de diminuir a superpopulação de animais, o abandono de ninhadas indesejadas e, ainda, garantir melhores condições de vida para cães e gatos.

Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, a FERA não tem uma sede, todos os animais resgatados residem em lares temporário ou hotelzinho enquanto aguardam por uma nova chance.