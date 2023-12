ONG Fera fará ação no Centenário contra o abandono de animais

Está confirmada para às 10 horas do próximo domingo (7), no Parque Centenário, a realização da 4ª Edição do “Dezembro Verde – Pela Causa Animal”, da ONG FERA.

A exemplo de anos anteriores, o evento tem por objetivo promover um dia inteiro de ações, tendo como foco a Causa Animal. Isto é, a promoção de diversas atividades buscando a conscientização da posse responsável, saúde dos animais, assim como prevenção ao abandono e maus tratos.

Dentre as ações previstas no espaço de eventos Bom Odori (área de 4 galpões), próximo à área de alimentação, destacam-se: orientação veterinária, tira-dúvidas com adestrador profissional, agendamento de castração, mostra de produtos pet, adoção de animais, bazar das protetoras, doação de mudas, música, produtos vegetarianos e veganos, além de exposição de fotos, desfile e concurso pet e espaço kids. A renda será revertida aos cuidados e alimentação para os animais resgatados sob tutela da ONG FERA e de protetoras independentes, parceiras cadastradas. O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Coordenadoria do Bem-Estar Animal, Secretaria do Verde e Proteção Animal, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Semae.

A estimativa, segundo organizadores, é para um público de mil pessoas durante todo o evento (das 10h às 16h).

Estrutura

Além dos 4 galpões cobertos onde acontecerá o evento que conta com iluminação e pontos de energia (220w), o local ainda conta com banheiros feminino e masculino, quadras esportivas, pista para caminhada, trilhas, playground, quiosques, bebedouro para os pets e estacionamento gratuito, sendo um local de fácil acesso, tanto para quem for de ônibus, quanto para quem for de carro.

NÃO AO ABANDONO

“O abandono de animais é um crime que vem se agravando, principalmente nesta época do ano, período de festas e férias escolares. E o Dezembro Verde é justamente para isso: de uma maneira interativa, buscar a socialização e conscientização de que animal não é coisa, não é descartável e também merece respeito, como todo ser vivo”, comenta Fernanda Moreno, fundadora e mantenedora do Grupo FERA.

Única vereadora que defende a Causa Animal na Câmara de Mogi das Cruzes é dela a autoria da Lei n° 7368/18 que oficializa na cidade a “Campanha “Dezembro Verde – Não ao Abandono dos Animais”. A estimativa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que, só no Brasil, existam 30 milhões de animais abandonados.

SERVIÇO:

Quando : Sábado, 16 de dezembro de 2023.

Horário: Das 10h às 16h.

Onde: Parque Centenário no Espaço de Eventos – Bon Odori (fotos anexas)

O que: orientação veterinária, tira-dúvidas com adestrador profissional, agendamento de castração, mostra de produtos pet, adoção de animais, bazar das protetoras, doação de mudas, música, produtos vegetarianos e veganos, além de exposição de fotos, desfile e concurso pet e espaço kids.