On Business | Edição 1413

Estive na inauguração do Ça-va Café, no último domingo, dia 19, e, em meio à multidão de convidados, imprensa e admiradores do chef Érick Jacquin, não pude deixar de registrar o carinho da amiga de longa data, Andrea Franco, superintendente do Mogi Shopping



O projeto OnlyWay recebeu, no dia 16, em sua sede, a segunda edição do evento OctSecurityX, com especialistas da cidade para falar sobre cibersegurança e sobre os principais desafios do setor. Na foto, a equipe de palestrantes deste dia de muito aprendizado e, é claro que eu estive lá

