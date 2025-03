On Business | Edição 1381

Há 26 anos, Cosme Damião da Silva, o Cosme dos Doces, viaja de Caçapava para Mogi, com suas cestas repletas de doces artesanais, produzidos pela sua família, Ele tem clientes cativos na Vila Oliveira, Vila Mogilar e Rodeio e quem quiser conhecer estas gostosuras, pode obter informações pelo WhatsApp: 11 97405-9511. Recomendo! No dia 13, foi realizada, na Câmara Municipal de Suzano, a sessão solene de entrega do Título de Cidadão Suzanense ao deputado estadual Marcos Damasio. A homenagem, de autoria do vereador e atual presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, reconheceu sua trajetória e contribuições parlamentares para o munícipio. Parabéns, deputado!.



