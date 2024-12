Presente de Natal na vida dos queridos Adriana Takata e Bruno Freitas, leia-se MasterClin Veterinária, seu filho Francisco completa, dia 23, dois aninhos de pura fofura. Parabéns e que Deus o proteja sempre!

Na terça-feira, dia 17, nós da equipe do jornal A Semana nos reunimos em clima de confraternização, acompanhada das deliciosas pizzas do Sponta Pizza & Bar, no hotel Ibis, em uma noite de muita risada na brincadeira de amigo-secreto