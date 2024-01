On Business | Edição 1321

No dia 6, o Dr. Nobolo Mori comemorou seus 100 anos de vida. Que ele continue a inspirar e deixar seu legado na comunidade de Mogi, impactando positivamente as gerações futuras. Eu o conheci, há 30 anos, quando me mudei para cá e foi admiração instantânea. Parabéns!

Arthur Lima Cardoso da Cunha, do 2º ano, foi o vencedor do sorteio de material didático do Sistema Mackenzie de Ensino para os alunos do Colégio Gênesis em Mogi. Ele divide a foto com o gestor Wesley de Paula e os papais Regina Lima Cardoso da Cunha e Thiago Roque da Cunha, que com certeza amaram a notícia!