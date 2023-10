No domingo, dia 8, a emoção tomou conta de mim plenamente ao ver, juntamente com o padrinho Gustavo, minha neta mais velha, Luiza, sendo madrinha, da minha neta mais nova, Cecília, no Santuário Bom Jesus. Foi um momento muito importante para a nossa família!

Evandro Maia como sempre revela seu talento em ensaio fotográfico. No estúdio que leva seu nome, registrou a equipe da agência 2P, eu, Fabíola, Muriel Pupo, Marcel Pupo e Renata Sponda através de suas lentes