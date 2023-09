On Business | Edição 1307

A Suzano foi o grande destaque do Anuário Época Negócios 360º, apontada como a melhor empresa nas categorias Papel e Celulose e Desempenho Financeiro. Na foto, os diretores Walner Cunha Junior, Claudia Beatriz Olivares, Carlos Aníbal, Caroline Carpenedo e Aires Galhardo.

O fotógrafo Jeff Lippy agora é diretor setorial do Sincomércio, presidido por Valterli Martinez, e CDL do distrito de César de Souza e já está com várias ideias para fomentar o comércio da região, sobretudo no final do ano, como o Troféu Melhores do Ano, shows e ações sociais.