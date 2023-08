O McDia Feliz 2023 já tem data marcada: 26 de agosto, em todas as unidades McDonald’s da região. E o tíquete antecipado já pode ser adquirido, por R$18, com as voluntárias da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco pelo telefone 94741-7141.

Sérgio Reginato Júnior e Rafaelly Reginato (ao centro) inauguraram recentemente a loja Synadel Tintas, em Mogi. Lá os clientes encontram ampla variedade de tintas, acessórios e ferramentas. Parabéns e sucesso!