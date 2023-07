On Business | Edição 1297

No dia 26, próxima quarta-feira, comemora-se o Dia dos Avós e minha dica de presente é a SoberAna, de Rafaella Reginato. Lá, você encontra peças delicadas, feitas com material de alta qualidade e design personalizado para agradar as “vovós corujas”. Pedidos: 98249-0524 ou Instagram @semijoiasoberana

Esta semana, ao lado de outros colegas jornalistas, participei do lançamento da 2ª edição do Circuito do Café no Mogi Shopping. Até o final do mês, os clientes podem conferir um roteiro especialmente preparado para os fãs de café, com ofertas exclusivas