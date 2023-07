On Business | Edição 1296

A Suzano participou da primeira viagem internacional de estudos da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), em conjunto com representantes de Portos Privados. Representada pela Superintendente Institucional de Logística, Patrícia Dutra Lascosque, a Suzano esteve nos portos de Antuérpia, Zeebrugge e Ghent, junto com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França

O presidente do Clube de Campo, João Bosco, conta que o espaço vem recebendo uma série de obras e serviços de infraestrutura pensando nos próximos 10 anos, como a reforma do Salão Social “Wilson Cury”, o novo piso das alamedas e a otimização do sistema de esgoto. E, em 2024, o plano é ampliar a academia