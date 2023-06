On Business | Edição 1292

O sócio-fundador da Autenticatto Arquitetura, Guilherme Paccini, é meu convidado especial do próximo Pod.falar com Fabíola Pupo, na quinta, dia 22, a partir das 17h no Canal ATCAST. Vamos conversar sobre arquitetura, gestão de obra e, claro, várias dicas! Espero vocês!

Cecília Sponda de Almeida, minha quarta netinha, veio ao mundo no dia 9 para alegrar ainda mais a vida da nossa família! Ela nasceu no Hospital Santa Maria em Suzano, com 3,145kg e 47cm. Obrigado ao meu filho Marcel e minha amada norinha Renata por este grande presente! Amo vocês!