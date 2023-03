Neste mês, a artista plástica Iza Leão está com duas obras na exposição “Mulheres & Flores”, na Galeria do Shopping Butantã em parceria com a Abrasci – Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Prestigie!

Para estreitar a parceria com os compradores, o consultor Hiromori Mori ressalta que a NGK do Brasil realiza treinamentos e suporte técnico online para o setor de autopeças e oficinas mecânicas, com vídeos técnicos e catálogos detalhados