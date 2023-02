On Business | Edição 1273

A agricultora Simone Silotti, criadora do projeto “Faça um bem incrível”, de apoio a pequenos produtores rurais, conta que nos últimos dois meses, a Valtra adquiriu o equivalente a oito toneladas de vegetais do projeto, envolvendo 21 produtores e 150 trabalhadores rurais. Os itens são adquiridos de pequenos produtores a preço justo, contribuindo para a economia local, evitando o descarte de alimentos

Sob orientação da professora Elis Souza, os alunos do curso de Design Gráfico da UMC fizeram uma adaptação para Braille do livro “No Reino das Letras Felizes”. A ideia é tornar a obra acessível para as pessoas cegas ou de baixa visão, com idade de 4 a 7 anos, ainda em fase de alfabetização. Excelente iniciativa!