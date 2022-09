On Business | Edição 1255

No dia 8 de outubro, a querida Regiane Dionísio realiza a Campanha Criança Feliz Via Napoli, com almoço beneficente para compra de brinquedos. E na quinta, dia 29, às 17h, ela conversa comigo e conta tudo sobre esta ação no podcast Pod.falar com Fabíola Pupo, no Canal ATCAST no Youtube

De 3 e 7 de outubro, as unidades da Ouvir Mais realizam a 1ª Semana de Cuidado Auditivo. Durante essa semana, a fonoaudióloga Aline Santiago adianta que os clientes poderão tirar dúvidas sobre perda auditiva e garantir condições especiais de pagamento nos aparelhos. Agende: (12) 99186-7826