On Business | Edição 1254

O Instituto Léa Campos firmou parceria com a plataforma Múltipla EAD para cursos profissionalizantes gratuitos direcionados a jovens de baixa renda do Alto Tietê. O presidente Rodrigo Fernandez e a diretora Bianca Ortiz ressaltam que para se inscrever basta acessar o site www.institutoleacampos.org

O maestro Lélis Gerson, da Sinfônica de Mogi estará comigo no podcast Pod.falar com Fabíola Pupo. A orquestra celebra 20 anos neste mês e ele vai contar sobre os projetos do grupo. Será na próxima quinta-feira, 22, às 17h, no canal ATCAST do Youtube. Participe com a gente