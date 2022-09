On Business | Edição 1253

Anderson Tavares e Kleber Araújo realizaram um café da manhã especial para festejar os 10 anos da Kaprinter, especialista em locação e assistência técnica de impressoras. Na ocasião, eles reuniram colaboradores e ex-funcionários, para celebrar mais um ano da empresa.

Minha linda neta Luiza de Almeida Ruiz completa 15 anos na próxima segunda, dia 12. Ainda me lembro do dia em que você nasceu e me fez estrear no papel de vovó Bibi! Hoje está linda, inteligente e parceira, merece o mundo! Parabéns, meu amor!