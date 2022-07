On Business | Edição 1244

Estive presente na inauguração do novo empreendimento da querida Vilma Vargas: o The Beauty Club, que oferece serviços de estética corporal, facial, cabelo e manicure. Comigo na foto, a arquiteta que assinou o projeto do local, Rute Hanada, Vilma e Sandra Soller.

Marcelo Bacci, diretor executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Suzano, é novamente o Executivo Financeiro Mais Admirado do Brasil. É a segunda vez consecutiva que ele é indicado em pesquisa do anuário “Análise Executivos Jurídicos e Financeiros”, da Análise Editorial