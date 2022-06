On Business | Edição 1239

Professores da UMC participaram de uma pesquisa realizada e publicada pela revista americana ‘Ecology’, uma das mais importantes na área da ecologia e conservação no mundo. O coordenador Alexandre Wagner Hilsdorf conta que a pesquisa tem como título “Neotropical Freshwater Fishes” e traz uma análise sobre os peixes de água doce neotropicais.

A NGK ganhou o 1º Prêmio Reparadores Automotivos Especializados – Destaques do Ano 2022, do Grupo RAE. O chefe de Assistência Técnica José de Souza destaca que a companhia alcançou o primeiro lugar na categoria Empresas Parceiras como resultado de pesquisa com mais de 550 mecânicos