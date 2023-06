Obras para retirada da rotatória do Habib’s devem ser concluídas em setembro

A região do encontro da avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes com as ruas Manoel de Oliveira e Carlos Baratino terá uma nova configuração para a melhoria do trânsito. As obras para a substituição da atual rotatória por uma nova estrutura viária foram iniciadas na quarta-feira (7). Os trabalhos serão executados por uma empresa de empreendimentos imobiliários, como contrapartida para investimentos na região. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em setembro.

Neste primeiro momento, não haverá interferências no trânsito da região, uma vez que serão realizados serviços de topografia e trabalhos concentrados entre a calçada e o terreno do Mercado do Produtor para alargamento do cruzamento.

De acordo com o projeto desenvolvido pela Prefeitura, a atual rotatória será retirada do local. Para isso, será construída uma nova estrutura viária, que contará com semáforos e um retorno na rua Carlos Baratino, na lateral do Mercado do Produtor e será utilizado pelos motoristas que estão na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, em direção ao Rodeio, e desejam acessar a rua Manoel de Oliveira.

As simulações realizadas apontam que o ganho de tempo para o motorista passar pelo encontro das vias deverá variar entre 43% e 76%, dependendo do sentido, nos horários de pico.