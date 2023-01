Obra interdita trânsito na João Batista Monteiro e faixa da Perimetral, na Vila Pomar

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) fará a interligação da rede de água da Vila Pomar para futura operação do novo reservatório do bairro, o que proporcionará melhorias no abastecimento da região. O trabalho começou às 8h de terça-feira (17/01) e será concluído no final da tarde de quarta (18).

No período, será necessário interditar um trecho de aproximadamente 100 metros da rua João Batista Monteiro, próximo ao encontro com a avenida Álvaro de Campos Carneiro (Perimetral), que também terá uma faixa bloqueada em frente ao reservatório, na pista sentido Mogi-Bertioga.