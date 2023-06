Obra de esgoto interditará faixas da Mogi-Dutra nesta sexta e sábado

A partir das 22h desta sexta-feira (02/06), o Semae fará uma obra de interligação na rede de esgoto no início da rodovia Mogi-Dutra, altura dos bairros Jardim Aracy e Itapeti. De sexta para sábado, das 22h às 7h, será necessário fechar uma faixa da pista sentido Arujá/São Paulo. Na sequência o bloqueio será de uma faixa no sentido Mogi das Cruzes, até por volta das 17h. No período de obras, os veículos poderão circular normalmente pela outra faixa da pista.

Interligação na rede de esgoto na Mogi-Dutra:

Das 22h de sexta (02/06) às 7h de sábado (03/06): interdição de uma faixa na pista sentido Arujá/São Paulo

Das 7h às 17h de sábado (03/06): interdição de uma faixa na pista sentido Mogi das Cruzes