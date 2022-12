Obra de abastecimento suspenderá distribuição de água em Jundiapeba na noite desta 2ª

Para preparar a futura operação do novo reservatório de Jundiapeba, o que proporcionará melhorias no abastecimento do distrito, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) fará uma interligação de redes, na próxima segunda-feira (12/12). O trabalho será realizado a partir das 17h30, o que exigirá a interrupção temporária no abastecimento em Jundiapeba e Real Park Tietê. A previsão é concluir o serviço às 4h de terça (13), e a normalização da distribuição de água será de forma gradativa, devendo se estabilizar à tarde.

Por isso, o Semae recomenda que os moradores economizem água, evitando a lavagem de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Quem tem caixa d’água não deverá ter a rotina afetada.