O primeiro nissei de Mogi

Em 21 de abril de 1919 chega o Brasil o casal Fugie e Shigetoshi Suzuki, vindos do Japão onde deixaram 2 filhos , um com 2 anos e outro com 3 meses de idade, na cidade natal de Akita Ken.

O casal chegou em Sabaúna e foram trabalhar para uma família espanhola, cortando e carregando lenha num carro de boi até os trens da Central do Brasil.

Shiguetoshi Suzuki, no tempo que trabalhou como cozinheiro no Estados Unidos, conheceu o alemão Carlos Steimberg de quem ficou amigo. Aceitando um convite de Steimberg, o casal estabeleceu-se no km 10 no bairro do Cocuera, hoje, um dos mais fortes redutos da colônia japonesa em Mogi.Ali o casal se tornou a primeira família de imigrantes a fixar-se na região, abrindo caminho para tantas outras famílias de orientais.

E assim veio ao mundo Carlos Suzuki, em 1920, pelas mãos de Dona Escolástica, única parteira de todo o Cocuera, sendo o primeiro nissei nascido na região de Mogi das Cruzes com o registro nº 154, folha 197 do livro do antigo cartório da rua Paulo Frontin.

Carlos trabalhou desde o 8 anos de idade na lavoura da família e nesse período teve de abandonar os estudos do 4º ano primário no Cel. Almeida no qual ia a pé todos os dias.

Com a morte do pai em 1933, e as dívidas feitas por ele para o custeio da lavoura, seus descendentes se viram em dificuldades, tanto que tiveram que leiloar os 15 alqueires da família, adquiridos de Dolor Belarmino do Carmo e arrematados por um amigo que devolveu à viúva e seus filhos para logo depois serem tomados de volta pelos descendentes do conterrâneo de Suzuki.

Carlos, sem ter o que fazer ou para onde ir foi trabalhar durante quatros anos na aragem da terra para agricultores da região, com isso ele se especializa na mecânica de tratores e implementos agrícolas, prestando assistência a revendedora Yamaki de Suzano.

“Vou viver no Cocuera até morrer!”, disse Carlos na entrevista à Revista Ato em dezembro de 1985. Até os anos 80, ele ainda vivia e trabalhava na região.

Não consegui saber a data em que Carlos Suzuki faleceu. Continuo pesquisando e quando tiver notícias farei uma retificação.