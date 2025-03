O empresário José Augusto Cardoso Filho morre na madrugada de hoje (11)

O empresário suzanense, José Augusto Cardoso Filho, mais conhecido como Zé Cardoso, faleceu na madrugada desta terça-feira (11), aos 64 anos. Segundo informações, ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para tratamento de um câncer.

Zé Cardoso atuou na política durante vários anos como candidato a prefeito e a deputado, se tornando conhecido e reconhecido na região. Em 2004, disputou, pelo PSDB, as eleições para prefeito de Suzano, ficando em segundo lugar na contagem de votos válidos. Também, comandou o Aterro da Pajoan, local que recebia lixo das cidades do Alto Tietê.

Diante de uma postagem nas redes sociais, a sua filha Juliana Cardoso, secretária-executiva da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, escreveu emocionada palavras ao seu pai: “Só nós sabemos o quanto você viveu por nós e o tanto que lutou para ficar aqui. Mas Deus tem outros planos para você, então digo aqui o meu muito obrigada por tudo e por tanto!! Eu te amo por toda a eternidade, até breve para você que sempre será o melhor pai do mundo!! Que Deus te receba com sua santa e infinita misericórdia e você repouse nos braços do Pai 🖤”

A despedida ao Zé Cardoso será na Câmara Municipal de Suzano, das 11h às 18h, da terça-feira (11).