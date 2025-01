Núcleo de Acompanhamento já beneficiou mais de 16 mil profissionais

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), criado em 2019 e vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, já prestou suporte emocional, social e psicológico a mais de 16 mil funcionários públicos. O espaço realiza atendimentos individuais e projetos voltados ao bem-estar dos servidores, como o “Amigo, Estou Aqui”, que auxilia na transição para a aposentadoria, e o “Trocando Ideias”, que promove a saúde emocional.

Entre as atividades oferecidas, o NAS se destaca também com iniciativas como o “A-manhã-ser”, que integra práticas de bem-estar físico e mental, e o “Vencendo Barreiras”, voltado a servidores com deficiência. Já o “CineNAS” e o “Sarau dos Servidores” proporcionam momentos de lazer e cultura, promovendo integração e valorização dos talentos internos.

A secretária de Administração, Cintia Lira, destacou os resultados do núcleo na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, fortalecendo os laços entre os servidores. “Essas ações melhoram as condições de trabalho e aumentam a motivação e o desempenho dos profissionais”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o bem-estar dos servidores é essencial para o bom funcionamento da gestão pública. “Servidores valorizados e motivados oferecem atendimento de excelência à população. Esse investimento reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à cidade”, concluiu.

Programa oferece suporte emocional, social e cultural a servidores públicos