Novo Sesc Mogi das Cruzes será apresentado pelo Sesc São Paulo na quarta-feira (29)

No próximo dia 29, o projeto arquitetônico para a unidade mogiana será apresentado às autoridades e à comunidade. Com cerca de 20 mil metros quadrados, a nova construção vai ampliar o atendimento do Sesc à população da cidade e do Alto Tietê.

Aberto em 6 de novembro de 2021, o Sesc Mogi das Cruzes ocupa um terreno de aproximadamente 27 mil metros quadrados, na rua Rogério Tacola, 118, onde funcionava o Clube Municipal do Socorro. Com cerca de dois mil metros quadrados construídos, o espaço foi recuperado e reformulado para que a instituição pudesse oferecer programas e serviços à população, até a construção de suas instalações definitivas no mesmo terreno, doado ao Sesc pela prefeitura.

Na quarta-feira, dia 29, às 18h30, autoridades, parceiros e imprensa irão conhecer o projeto arquitetônico do futuro Sesc Mogi das Cruzes. Concebida a partir do concurso realizado pelo Sesc São Paulo e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IABsp, a proposta elaborada pela Victor de Almeida Presser Arquitetura e Construção Civil Ltda foi escolhida entre cerca de 70 trabalhos apresentados por arquitetas e arquitetos de todo o Brasil.

Com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída, o futuro Sesc Mogi das Cruzes foi pensado para ter áreas acessíveis, integradas e flexíveis, em diálogo com o entorno e aptas a abrigar ações socioculturais, educativas, experimentais e de convivência. Sua estrutura também deve estar alinhada com as demandas contemporâneas, em especial com as pautas ambientais e as relações com a comunidade, mantendo a unidade como um agente de transformação e integração de aspectos naturais e urbanos em sua arquitetura, com foco constante em acessibilidade, sustentabilidade e inovação.

A nova unidade contará com área de convivência, cafeteria, centro de educação ambiental, clínicas odontológicas, espaço de brincar, espaço de exposições, biblioteca, piscinas, quadra poliesportiva, sala de espetáculo, salas de múltiplo uso, entre outros espaços para ampliar os serviços e programas oferecidos pela instituição para a população da cidade e do Alto Tietê.

Para este novo projeto, foi promovido, pelo Serviço Social do Comércio de São Paulo – Sesc SP – e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – departamento de São Paulo – IABsp, o concurso para a escolha do projeto arquitetônico do Sesc Mogi das Cruzes faz parte da expansão da rede física da Instituição, que também utilizou esse formato de seleção para as unidades Galeria e Thermas de Presidente Prudente.

O concurso foi realizado em duas fases. Na primeira, foram apresentados 71 estudos preliminares para uma unidade parque, próxima ao centro da cidade de Mogi das Cruzes, em um terreno cercado por áreas naturais e pelo Cinturão Verde de São Paulo, com vista para a Serra do Itapeti. Os autores dos cinco melhores projetos receberam um prêmio no valor de R$20 mil cada.

Na segunda etapa, os cinco finalistas detalharam seus estudos preliminares e conquistaram a seguinte classificação: a empresa Victor de Almeida Presser Arquitetura e Construção Civil Ltda ficou em primeiro lugar, seguida pela Mira Arquitetos Ltda Epp, Vão Arquitetura Ltda, Democratic Architects Ltda e Gruposp Arquitetos Ltda. O prêmio para o vencedor do concurso foi de duzentos e cinquenta mil reais, enquanto o segundo e o terceiro colocados receberam os valores de sessenta e quarenta mil reais, respectivamente.

A contratação de projetos por meio de concurso tem potencial para gerar um importante debate sobre a educação e o fazer arquitetônico, promover inovações no campo da arquitetura e colaborar para a produção de cidades mais sustentáveis, democráticas e acolhedoras da diversidade. A opção do Sesc São Paulo por esse formato de seleção para a construção e adaptação de unidades dentro de seu plano de expansão reflete a transparência da instituição e sua preocupação com a qualidade dos amplos espaços de convivência, que são suas importantes características.

Conheça o Sesc Mogi



O Sesc Mogi das Cruzes está cercado por áreas naturais e com vista para a Serra do Itapeti. O terreno, de 27.287 metros quadrados com dois mil metros de área construída, possui acesso pela rua Rogério Tacola e é delimitado a sul pela Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, a leste pela Rua Antônio Vergaças, a norte pela linha 11 – Coral da CPTM, que fica a cerca de um quilômetro dessa unidade.

A unidade mogiana do Sesc iniciou suas atividades em meio à pandemia de Covid-19, no dia 6 de novembro de 2021. Após quatro anos de atuação, a unidade recebe aproximadamente 200 mil pessoas por ano, com maior incidência nos meses de verão e férias escolares de julho, oferecendo opções de lazer, esportes e cultura para a comunidade local e do Alto Tietê, em sua constante missão de contribuir para a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores do setor do comércio de bens, serviços e turismo.

Atualmente, as instalações do Sesc Mogi das Cruzes contam com uma piscina semiolímpica, quadras de vôlei, basquete, futebol, quadra de areia para a prática do vôlei de praia e beach tennis, e o campo society. Para as programações além do esporte, há uma Geodésica, Galpão múltiplo uso, Salas de Oficinas, Espaços Juventudes e Curumim – programa implementado em 2025 -, além do Café, do Centro de Educação Ambiental., e da área reservada ao programa Sesc Mesa Brasil, que chegou em 2023 à cidade, sendo o maior programa nacional contra a fome e o desperdício de alimentos.



Sesc São Paulo



Com 79 anos de atuação, o Sesc – Serviço Social do Comércio conta com uma rede de 44 unidades operacionais no estado de São Paulo e desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida prioritariamente dos trabalhadores do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Mantido pelos empresários do setor, o Sesc é uma entidade privada que atua nas dimensões físico-esportiva, meio ambiente, saúde, odontologia, turismo social, artes, alimentação e segurança alimentar, inclusão, diversidade e cidadania. As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas.

Imagem criada por Victor de Almeida Presser Arquitetura e Construção Civil Ltda