Nova tela de projeção do Vasques será entregue na quarta

A nova tela de projeção do Theatro Vasques deve chegar a Mogi das Cruzes nessa próxima quarta-feira e a instalação do equipamento acontece até o dia 3 de março. O projeto do Instituto Criarte para a troca do ciclorama foi aprovado no Edital de Seleção de Projetos de Audiovisual 2023 – Lei Complementar 195/2022 – Lei Paulo Gustavo. Financiada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura, a iniciativa engloba a modernização do sistema de exibição de filmes e conteúdos audiovisuais e servirá, ainda, como cenário para espetáculos de dança e shows musicais, palestras, workshops e demais eventos.

“É uma tela de 400 polegadas, tencionada e mecanizada, com botão de acionamento instalado na cabine técnica do Vasques, que trará mais qualidade nas imagens e vídeos. Na semana passada fizemos a remoção da tela antiga e na quarta entregamos o novo equipamento que deve ser instalado até o próximo dia 3. Tudo isso requer uma logística específica, dado o tamanho e peso do material”, explica o presidente do IC, Mateus Sartori.

Ele destaca que em 2014 o teatro recebeu um investimento no sistema de sonorização e iluminação cênica, e, posteriormente, a troca do projetor de 2.700 lumens para 5.000 lumens, mas o telão não era modernizado há 20 anos.

Todo o serviço e equipamento terão garantia de 12 meses, após a instalação e entrega ao Executivo. O Instituto fará um termo de doação para que a nova tela entre na lista de patrimônio do Município.

Instituto Criarte fez a remoção da tela antiga do Theatro Vasques na semana passada