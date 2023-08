Nova etapa de obras em rotatória inclui mudança no trânsito, a partir de segunda

Uma nova etapa das obras de substituição da rotatória localizada próxima ao Mercado do Produtor por outra estrutura viária, incluirá uma alteração no trânsito local. A partir de segunda-feira (14/08), às 10h, o motorista que estiver na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, no sentido bairro, terá de virar à direita e depois utilizar o retorno recém-construído na rua Carlos Barattino. A nova configuração é considerada fundamental para a circulação, permitindo que sejam feitos movimentos viários que atualmente necessitam da rotatória para serem realizados.

O novo retorno será utilizado pelos motoristas que seguem para a Perimetral ou desejam acessar a rua Manoel de Oliveira. Também será usado pelos condutores que utilizam a rua Manoel de Oliveira e seguem para a região do Rodeio.

Para que o início desta etapa fosse possível, a Prefeitura iniciou as alterações no tráfego do local no final de julho, quando o trânsito passou a ser feito pela nova pista construída ao lado do Mercado do Produtor.

As obras na rotatória foram iniciadas no dia 7 de junho e estão sendo executadas pela iniciativa privada, como contrapartida para investimentos na região. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em setembro.

Além da nova pista, o muro do Mercado do Produtor foi recuado e uma calçada foi construída. Árvores foram transplantadas para outros pontos.

As simulações realizadas apontam que o ganho de tempo para o motorista passar pelo encontro das vias deverá variar entre 43% e 76%, dependendo do sentido, nos horários de pico.