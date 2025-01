Nova diretoria é empossada pela ASETE

ASETE (Associação Social para Educação e Tratamento dos Excepcionais) celebrou na sexta-feira (10) a troca da gestão da presidente Yonemi Hamaguchi para Sergio Natal, encerrando um ciclo de anos de dedicação e liderança à frente da diretoria.

Ao longo de sua trajetória frente à ASETE, Yonemi construiu um legado invejável, auxiliando inúmeras famílias e pessoas portadoras de deficiência. Seu trabalho incansável e seu comprometimento com a Associação transformaram vidas e fortaleceram os atendidos de forma significativa.



Sobre a nova gestão, a ASETE explica que a diretoria é composta por três nomes: Sergio Natal, como presidente, Comendador Marcos Bastos, como vice-presidente, e Márcio Rogério, como diretor financeiro. “As expectativas para esta nova gestão são as mais promissoras possíveis. Acreditamos que, com essa equipe dedicada, o nome ASETE será elevado a novos patamares, ampliando ainda mais nosso alcance e continuando a ajudar muitas mais famílias e indivíduos que necessitam do nosso apoio”, comenta a Associação.



Durante a solenidade, estiveram presentes os vereadores, Johnny da Inclusão e a Priscila Yamagami, além de Miriam Soares Rocha, representando a Secretaria da Assistência Social de Mogi das Cruzes.

A SETE é uma ONG com o intuito de promover a saúde, bem estar, alegria e amor para as pessoas com necessidades especiais, a fim de construir a autonomia e o protagonismo no desenvolvimento de cada assistido em suas atividades diárias, enfatizando a participação social e comunitária e o fortalecimento de vínculos familiares.

Por meio de um grupo de pais que buscava atendimento para seus filhos, em 1985 inicou-se um trabalho para construir um espaço que tivesse uma infraestrutura em condições de oferecer às crianças com deficiência física e mental um tratamento para proporcionar socialização, melhoria da condição física e mental, inclusão social e independência.

Associação trabalha com crianças com deficiência física e mental