NOTA OFICIAL DE REPÚDIO

“A Entidade Doce Lar, com décadas de atuação séria e comprometida com a educação infantil em Mogi das Cruzes, vem a público manifestar seu mais veemente repúdio à matéria publicada no jornal Expressão Popular, que trata de forma sensacionalista e irresponsável a atuação desta instituição, imputando-lhe supostas irregularidades absolutamente inverídicas e distorcidas da realidade.

A Entidade sempre pautou sua conduta pela transparência, ética e compromisso com o desenvolvimento social, educacional e humano das crianças e famílias que atende. Rechaçamos com indignação o teor leviano da reportagem, que, sem qualquer apuração isenta ou direito ao contraditório, busca manchar a reputação de um trabalho construído com dedicação e responsabilidade ao longo de muitos anos.

Destacamos que todas as alegações infundadas veiculadas na referida publicação serão objeto de rigorosa apuração e responsabilização judicial.

O departamento jurídico da Entidade já adotou as providências cabíveis, tanto em relação à empresa jornalística quanto às pessoas que, de forma leviana, vêm disseminando tais informações falsas em redes sociais, o que configura grave ofensa à honra institucional e pessoal dos envolvidos.

Reiteramos nosso compromisso com a verdade, com a legalidade e com a missão social que norteia nossa existência. Não nos calaremos diante de ataques infundados e seguiremos firmes na prestação de um serviço educacional de excelência à comunidade de Mogi das Cruzes.

Mogi das Cruzes, 08 de maio de 2025.

Entidade Doce Lar”