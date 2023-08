Nossos jovens precisam de formação

Dizem que, para um país ir para a frente, é preciso investir nos nossos jovens. E isso é verdade. As crianças e adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã e, para que eles sejam pessoas bem formadas e esclarecidas, eles precisam de oportunidades hoje.

É de muito bom grado quando vemos iniciativas como a Feira do Estudante Decola Jovem, ação organizada pela vereadora Malu Fernandes e que vai até esta sexta no Parque Leon Feffer. É uma ação direcionada para jovens de escolas públicas com palestras e oficinas, além da presença de instituições de ensino e empresas da região.

Vale também destacar o pioneirismo da Prefeitura de Mogi, que criou um cursinho pré-vestibular totalmente gratuito, destinado a jovens com idades entre 17 e 24 anos, também vindos de escola pública.

São esses jovens que precisam desse empurrão hoje. Não desmerecendo alunos de escolas particulares, mas, depois de uma pandemia que acentuou ainda mais as desigualdades, estudantes da rede pública precisam de um empurrãozinho extra.