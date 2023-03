Noites do Mistério realizará passeio pelas ruas do Centro Histórico

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará mais uma edição da caminhada noturna pelas ruas do Centro Histórico com o programa Noites do Mistério – Arquitetura, em 10 de março. A ação partirá do Obelisco, popularmente conhecido como marco zero da cidade, localizado na praça Coronel Almeida, às 19 horas, e abordará os aspectos arquitetônicos da região central. Ao todo, estão disponíveis 60 vagas para o passeio guiado e os interessados podem se inscrever gratuitamente, a partir deste domingo (05/03), por meio do preenchimento do formulário online, disponível abaixo.

Inscreva-se a partir do dia 5

Para o secretário interino, Eder Veiga, o passeio guiado é uma ótima oportunidade para conhecer as curiosidades de Mogi das Cruzes. “O programa tem o intuito de manter viva as histórias e tradições locais da cidade, venham participar desse passeio imersivo na cultura arquitetônica regional”, conclui Veiga.

O percurso será feito a pé e levará cerca de uma hora rumo ao Museu de Vivências Educacionais (MUVE). O ponto de partida será o marco zero da cidade, na praça Coronel Benedito de Almeida (em frente à Catedral de Sant´Anna) e seguirá pelo Centro Histórico, passando por vários pontos emblemáticos, como a Capela de São Sebastião, na rua Antônio Cândido Vieira, construída em memória ao escravo Sebastião, enforcado no ano de 1839.

O grupo será guiado por um historiador da Secretaria de Cultura, que contará histórias, curiosidades, lendas e também o que está por trás das construções do Centro Histórico da cidade e seus aspectos arquitetônicos. Os participantes devem ter 12 anos no mínimo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.