Noite do Hambúrguer terá jogos para a comunidade

Convites devem ser adquiridos antecipadamente

Arrecadar fundos para o Santuário Senhor Bom Jesus, principalmente para a sua manutenção, e também ajudar a comunidade carente sempre são o foco da Paróquia São Benedito, de Mogi das Cruzes. Visando isso, a Igreja está preparando a Noite do Hambúrguer de São Benedito com Jogos, no sábado (13), para a população, mas com a venda antecipada dos convites até às 12 horas do dia da festa.

A festividade começa às 18 horas e termina às 22 horas, no salão da Igreja.

De acordo com a organização, três tipos de lanches serão vendidos: Beneditinho (pão, maionese Estrela, hambúrguer de 100g e queijo Polenghi), Benedito (pão de brioche, maionese Estrela, hambúrguer de 150g, queijo Polenghi, alface americana e tomate) e São Benedito (pão de brioche, bacon, maionese Estrela, hambúrguer de 150g, queijo Polenghi, alface americana e tomate). Também, serão comercializados porções de batatas fritas, bebidas e s’mores – doce típico americano, com cookies, marshmallow e chocolate ao leite.

Além das comidas, a Noite do Hambúrguer prepara um momento especial para os participantes. Rodadas de jogos de tabuleiros acontecerão para adultos e crianças.

Para o padre Marcos Sullivan, eventos como este são necessários para a união. “A importância de reunir a comunidade para um momento de lazer e descontração é muito importante”, relata.

A venda dos convites será feita na secretaria da Paróquia e pelo WhatsApp: (11) 93393-2183. O endereço da Noite é na Rua Doutor Corrêa, s/n.

Paróquia levanta fundos para o Santuário