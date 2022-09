Nogueirão recebe partida de Futebol Solidário com ex-jogadores do São Paulo FC

O Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira receberá neste sábado (10/09), a partir das 10h30, o Jogo Solidário entre a Seleção Social do São Paulo Futebol Clube e a Seleção Mogiana. A entrada para acompanhar a partida será por meio da doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que será destinado ao Fundo Social de Mogi das Cruzes.

O Nogueirão abrirá os portões às 8h30 para acomodar o público e a primeira disputa do dia será entre as equipes de projetos sociais da cidade, na categoria Sub-13. A torcida poderá prestigiar a equipe tricolor, que entrará em campo com a presença de alguns ex-jogadores profissionais.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Mogi das Cruzes, que presta auxílio ao longo de todo o ano a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, por meio das instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. O Nogueirão está localizado na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.