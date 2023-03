Nogueirão recebe equipe feminina sub-20 do Corinthians nesta quarta

O Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe nesta quarta-feira (22/03) mais um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Corinthians e Coritiba se enfrentam às 15h, em partida válida pela 2ª rodada da competição.

Na primeira rodada, a equipe paulista empatou em 1 a 1 com o Internacional, em jogo também realizado em Mogi das Cruzes. O Corinthians está na quarta posição do grupo B, com um ponto somado até o momento.

“O Nogueirão é uma opção de estádio na Grande São Paulo pela qualidade do gramado e proximidade da capital, e que vem sendo utilizado como alternativa pelo Corinthians nas últimas semanas. Inclusive, no próximo domingo, a equipe feminina principal do clube retorna a Mogi para enfrentar o Athletico Paranaense pelo Brasileirão. São oportunidades para o torcedor mogiano apreciar a modalidade de perto”, convida o secretário municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira.

SERVIÇO

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

Corinthians x Coritiba

Data: 22/03

Hora: 15h

Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira (“Nogueirão)

Endereço: Rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº – Vila Industrial

Ingressos: vendas pelo ingressoscorinthians.com.br