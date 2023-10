No TCE, Bertaiolli defende efetividade nos gastos públicos

Novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Marco Aurélio Bertaiolli, afirmou nesta segunda, 10, durante a posse solene na sede da Corte, que os gestores devem estar atentos para investir com qualidade.

“Utilizarei minha experiência na vida pública para defender boas práticas de políticas que possam melhorar nossas cidades. Agora é momento de construção, de atenção a cada centavo de recurso público investido e do gasto com qualidade, pois a outra ponta não suporta mais aumento de impostos. Agora é buscar a perfeição no investimento e realizar mais com menos. É o momento da efetiva aplicação dos recursos públicos”, destacou. “Dedico o melhor de mim à disposição desta nova função de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”.

A cerimônia foi comandada pelo presidente da Casa, Sidney Beraldo. “Prestes a completar 100 anos, é com muita honra que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recebe seu novo integrante. Tenho certeza de que a presença do eminente conselheiro só contribuirá para que a nossa missão seja cumprida”, afirmou.

O governador Tarcísio de Freitas celebrou a escolha de Bertaiolli para o cargo. “Ao longo do tempo, as assembleias e os governadores tiveram dimensão da responsabilidade e conduziram sempre excelentes nomes. Não poderia ser diferente desta vez. Entendo que a Assembleia Legislativa acertou, trazendo um nome da mais alta competência, uma pessoa testada em mais de 30 anos de vida pública”.

Já o presidente do Legislativo, André do Prado, ressaltou o papel dos parlamentares no processo de indicação. “Agradeço a todos por conta da responsabilidade que a nossa Casa teve”, declarou.

Cerca de 600 pessoas estiveram presentes na cerimônia, dentre secretários de Estado, deputados federais e estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.