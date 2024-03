No Hugão, Mogi Basquete enfrenta o São José neste sábado pelo NBB

O Mogi das Cruzes Basquete se prepara para encarar o São José Basketball neste sábado (9), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming NBB BasquetPass.

A equipe realizou os últimos preparativos para o confronto nesta sexta-feira (8), com um treino técnico/tático pela manhã e arremessos na parte da tarde, no Hugão. Os adversários estão na 8ª colocação do campeonato com 15 vitórias em 27 partidas disputadas, já os mogianos estão na 18ª posição com cinco triunfos em 28 confrontos.

Na partida contra o São José, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, as torcedoras mogianas poderão entrar de graça para o setor arquibancada. Os demais ingressos podem ser adquiridos através site www.totalticket.com.br/mogi, a partir de R$ 10, com direito à meia entrada. Cada torcedor pode reservar até seis ingressos, e crianças de até 12 anos de idade não precisam apresentar o voucher de validação (entrada franca).