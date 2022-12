Natal Solidário do Instituto SOPA quer arrecadar 700 cestas básicas para famílias carentes

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette lançou a campanha o Natal Solidário 2022 com o objetivo de arrecadar 700 cestas básicas. A ação, que é uma das maiores da entidade, pretende atender mais lares nesta data. Atualmente, cerca de 600 famílias de Mogi das Cruzes são assistidas pela entidade durante o ano. São aproximadamente três mil pessoas dos bairros Jundiapeba, Jardim Aeroporto, Conjunto Jefferson, Rodeio, Ponte Grande e Centro, incluindo moradores de rua, impactadas com as ações da instituição.

Os interessados em ajudar podem doar uma cesta básica, alimentos avulsos (lista abaixo), R$ 50 (valor para montar uma cesta) ou qualquer quantia até o dia 15 de dezembro na conta do Instituto SOPA. A entrega dos alimentos e também de brinquedos, novos ou usados em bom estado, pode ser feita na rua Aprígio de Oliveira, 130, na Vila Industrial.

“A gente faz uma festa de Natal muito bacana há muito anos, na qual conseguimos ajudar muitas famílias que estão precisando. Também entregamos brinquedos para mais de duas mil crianças. Neste ano, a gente queria fazer uma cesta mais caprichada e levar 700 cestas básicas para distribuir. Por isso, estamos pedindo, mais uma vez, a ajuda de todos. Pode ser um alimento avulso, uma cesta básica ou em dinheiro. Toda ajuda será muito bem-vinda e tudo que for doado chegará para quem precisa”, destaca Priscila Andreotti, vice-presidente do Instituto SOPA.

Instituto SOPA

O Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette é uma entidade sem fins lucrativos que presta auxílio a moradores de rua e famílias carentes de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. A instituição conta com 100 voluntários e atende 2.500 pessoas em Mogi das Cruzes. Mais informações pelo (11) 97544-3444.

Conta para doação

PIX do Instituto SOPA (chave 34.125.482/0001-28) ou Banco do Brasil

(Ag. 3568-8 – Conta Corrente 35981-5 | Sociedade Organizada Pão que Alimenta Dona Odette).

Itens para a cesta de Natal:

Arroz

Feijão

Açúcar

Sal

Farinha de trigo

Fubá

Farofa ou farinha de mandioca

Macarrão

Molho de tomate

Leite em pó

Creme de leite

Gelatina

Bolacha salgada

Bolacha doce

Sucos em pó