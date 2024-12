Natal: época de sentir saudades dos filhos que realizam os seus sonhos

Famílias abrem mão da presença, a fim de verem a felicidade dos filhos

Uma das datas mais esperadas no ano está chegando: o Natal. O dia 25 de dezembro é o momento que consagramos o nascimento de Jesus e enchemos os nossos lares e as nossas famílias de amor e união. Mas, nem em todas as casas, esta data será passada com todos os entes queridos.

Em Mogi das Cruzes, duas jovens, por intermédio do Rotary Club da cidade, conseguiram embarcar para uma nova aventura desejada por muitos, o intercâmbio.

Com as viagens marcadas para o mês de agosto de 2024, suas famílias estarão no Brasil, enquanto elas passarão o Natal longe de casa.

Apesar dos pais de Luiza de Almeida Ruiz e de Maria Luiza de Andrade Lima terem participado de todo o processo para o intercâmbio e estarem felizes com os sonhos realizado das filhas, estar longe numa época em que a união se faz presente, faz com que o coração fique mais apertadinho.

No dia 4 de agosto, Luiza, de 17 anos, embarcou para o México, com destino a Cidade de Mante, em Tamaulipas, norte do México. Para ela, participar de um programa de intercâmbio está sendo um dos melhores momentos da sua vida, pois sempre foi um sonho.

Depois de um ano de planejamento e da escolha para o país que visitaria, Luiza viajou com o objetivo de ter a melhor experiência da sua vida, para adquirir conhecimento.

Aqui, ficou a sua mãe, Muriel Pupo de Almeida, com o coração transbordando de felicidade por ver sua filha concretizar um sonho, mas, ao mesmo tempo, pequenino, por estar longe de Luiza. “A gente nunca se acostuma. Nas primeiras semanas foi mais difícil, quase impossível. Um mês depois, ela fez aniversário, o coração fica quebradinho, mas ela estando feliz, a família inteira fica feliz”, relata Muriel.

Já no dia 9 de agosto, foi a vez de Maria Luiza seguir novos ares. Com 18 anos, está morando em Mindelheim, na Bavaria, Alemanha.

De acordo com sua mãe, Fernanda Soares de Andrade, Maria Luiza queria viajar desde os 13 anos, mas aguentou até terminar o Ensino Médio. A jovem, ao chegar na Alemanha, comentou que acreditava que falaria a língua nativa em pouco tempo: “Pensava que eu iria falar o alemão em 2 meses e que eu iria viajar o país inteiro, mas ainda falta um bom caminho para chegar lá”.

Enquanto ela desbrava o novo país, sua mãe conta que: “Embora, muito feliz pela minha filha, o coração de mãe fica bem apertado”. Afinal, para Muriel e Fernanda, passar um ano longe das filhas, com quem sempre tiveram por perto para confidenciar momentos bons e ruins e tê-las como companheiras diariamente, com uma saudade que só aumenta, é dolorido, mas o coração se enche de alegria ao saberem a felicidade que as meninas estão e a bela experiência que trarão na bagagem quando voltarem ao Brasil, no meio do ano que vem.

Luiza revela que, no México, a tradição natalina é bem parecida com a do Brasil. “Aqui, a família fica unida, com muito comida. Vai ser uma grande festa”, ressalta a mogiana de 17 anos.

Maria Luiza detalha que o mês de dezembro é esperado por todos, exatamente pelo Natal, em que, no primeiro dia do mês, se inicia a tradição com os Calendários do Advento (que são calendários com portinhas em que devem ser abertas diariamente, uma por uma, para ganhar uma recompensa). Além disso, enfeitam a árvore de Natal um dia antes da comemoração e os vizinhos costumam passar de casa em casa para visitar a decoração natalina.

Porém, além da experiência que as meninas estão vivenciando, as suas famílias estão se preparando para passaram o dia 25 de dezembro ao lado delas pelos aparelhos eletrônicos. Fernanda comenta que “vai ser um Natal bem atípico, sem a alegria e a festa que é conviver e ter a Maria Luiza em casa. Claro que a tecnologia ajuda, então vamos celebrar e brindar por vídeo, mas sabemos que não é a mesma coisa”.

Já Muriel, descreve que, até o momento, passou o aniversário da Luiza longe: “Foi bem difícil, e com certeza, no Natal será igual. Temos o costume de fazer muita videochamada, de nos falarmos todos os dias pelo WhatsApp, mas passar mais um dia comemorativo longe, dói”.

Luiza diz que matará as saudades com uma ligação: “vou ligar pra minha família e comer muito pra me consolar”. Maria Luiza também fará videochamadas, mandando mensagens e fotos: “No início do mês, recebi aqui na Alemanha alguns presentes e cartas da minha família do Brasil e isso já aquece o coração”.



Foto 1 – Muriel e Luiza vivenciam todos os momentos juntos há 17 anos

Foto 2 – Luiza indo para a sua experiência de vida: viagem ao México

Foto 3 – Fernanda e Maria Luiza se despedindo no aeroporto, no dia do embarque para a Alemanha

Foto 4 – Maria Luiza passeando pelo país que escolheu visitar