Natal do Clube de Campo encanta o público com peça teatral

Mais de 300 crianças e 800 adultos associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) participaram no domingo (11) da grande celebração de Natal do complexo esportivo e de lazer. A praça “Francisco Pieri Neto” foi o palco da peça teatral “Uma Aventura Natalina”, que reuniu as famílias para uma tarde de muita diversão e guloseimas.

Na oportunidade, o público conheceu os palhaços Biscoito e Granola, que buscam um emprego na época do Natal e descobrem um anúncio no jornal para uma vaga de “Duende Palhaço” na fábrica do Senhor Noel. Os associados puderam refletir e dar muitas gargalhadas com as peripécias que encantaram o Clube de Campo com seus ensinamentos que envolviam união e amor.

Após a apresentação, foi a vez do Papai Noel chegar de moto para ter a tradicional conversa ao pé do ouvido e garantir a fotografia oficial com cada criança. De acordo com a diretora social interina do CCMC, Karin Camargo, o evento de Natal foi um sucesso, com destaque para o retorno dos associados às atividades comemorativas do complexo esportivo e de lazer.

“A presença massiva das famílias é um feito que esta gestão tem que comemorar. Com muito trabalho e dedicação, criamos um ambiente adequado para todas as famílias participarem das atividades sociais e esportivas. E isso, a cada evento, está se tornando uma grande atração e motivo de celebração por todos nós. Ao longo de 2022, fizemos com que os associados que estavam afastados do Clube de Campo voltassem a participar das atividades idealizadas pela atual gestão de maneira transparente”, afirmou Karin.