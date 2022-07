Na semana do Rock, Sesc Mogi traz Maglore e Queen para as crianças

Mais de uma década de estrada e a banda baiana Maglore retoma aos palcos e aos shows presenciais revisitando o repertório de seus quatro álbuns e vários singles num show envolvente como um presente para os fãs que acompanham a banda desde o início. A turnê de despedida do show de 10 anos vem para fechar um ciclo que se iniciou em 2019 com o registro do DVD ao vivo e também preparar o público para o novo álbum que vai ser lançado ainda em 2022.

“Nossos 10 anos foi um momento de relembrar tudo o que vivemos na última década, como os nossos quatros discos, os singles lançados, as turnês e as parcerias”, conta o cantor e compositor Teago Oliveira. “A banda se estabeleceu num local muito legal do cenário e foi intenso fazer isso pelas vias da música independente”, pensa.

Dia 14/7, quinta, das 20h às 21h20

Tenda

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Queen para crianças

Com Banda Plataforma 9 3/4 | Roteiro e direção: Cia. da Casa Amarela

A Banda Plataforma 9 3/4 criou um espetáculo musical em homenagem à Banda Queen, com o objetivo de divertir e revelar às novas gerações essa banda inesquecível. O show apresenta um pouco da história e dos hits que marcaram época e até hoje levantam plateias no mundo todo.



Dia 16/7, sábado, das 16h às 17h

Tenda

Livre Grátis – Sem retirada de ingressos