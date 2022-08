Mutirão de Cirurgias vai atender 350 pacientes neste sábado no Alto Tietê

O Governo de SP promove neste sábado (27) uma mega mobilização para realizar 8,8 mil procedimentos do Mutirão de Cirurgias. Serão consulta de avaliação pré-operatórias, exames e cirurgias em todas as regiões do Estado. São mais de 4,3 mil procedimentos oftalmológicos, 2,7 mil urológicos e 1,8 mil de cirurgia geral em apenas um dia. No Alto Tietê serão 350 atendimentos nos Hospitais de Ferraz de Vasconcelos, Luzia de Pinho Mello em Mogi das Cruzes e no Hospital de Cirurgias de Suzano.

O objetivo é acelerar a fila de cirurgias acumulada durante o período da pandemia, quando os leitos foram priorizados para o atendimento da COVID-19. A ação ocorrerá em 30 hospitais e 46 AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) e envolverá mais de 2 mil profissionais de saúde que estarão exclusivamente nestas unidades durante o sábado para a realização dos procedimentos.

Uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com o Instituto da Visão (Ipepo) permitirá a realização de 1,8 mil avaliações e cirurgias de retina e catarata. Os pacientes passarão inicialmente por consulta pré-operatória e nos próximos dias realizarão os procedimentos cirúrgicos. Os atendimentos ocorrerão na Vila Mariana, Várzea do Carmo e Vila Clementino, todas na Capital.

Outra ação especial em conjunto com a Unicamp levará o Mutirão de Cirurgias Itinerante para o município de Pedreira, na região de Campinas, onde ocorrerão 25 cirurgias de hérnia e vesícula. Os profissionais do Hospital das Clínicas da Unicamp irão realizar cirurgias em municípios da região a partir deste sábado. A ação se repetirá nos próximos 3 finais de semana.

Os pacientes que serão atendidos neste sábado, aguardavam na fila da Cross (Central de Regulação e Ofertas de Serviços de Saúde) e foram agendados durante esta semana pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde.