Mutirão da Políclinica UMC tem 28% de diagnóstico suspeito para câncer de pele

O Departamento de Dermatologia da Policlínica UMC atendeu 152 pessoas no mutirão de prevenção ao câncer de pele, realizado no início de dezembro. A ação, faz parte da programação da campanha Dezembro Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que visa informar e orientar a população sobre a doença.

O médico dermatologista e professor do Curso de Medicina da UMC, André Pessanha, destaca a importância da ação e diz que através do mutirão foi possível detectar alguns casos e tipos da doença, “agora essas pessoas passarão por exames mais precisos por meio de biópsias e os casos com diagnóstico confirmado de câncer de pele serão tratados pelas nossas equipes”, explica o doutor André Pessanha.

Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que 176 mil novos casos da doença são diagnosticados no Brasil anualmente, o câncer de pele corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no país.

É importante ficar atento aos sinais de alerta, “quem possui pintas que mudam de cor, tem lesões que não cicatrizam ou que estão sempre inflamadas, se há o histórico pessoal ou familiar de câncer de pele precisa buscar apoio médico para tratamento”, explica o especialista.