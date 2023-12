Museu do Amanhã comemora 8 anos com Resenha Black Bom

Ao som da Black Music e com muitos passinhos e coreografias. É desse jeito que o Museu do Amanhã vai celebrar seu aniversário de 8 anos. Além da música e alegria do baile que promete agitar a região, o equipamento cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro, inaugurado em 17 de dezembro de 20015 e considerado uma das referências culturais da cidade, vai realizar também uma agenda com atividades lúdicas e de valorização do brincar para os pequenos.

A Resenha Black Bom com Vizinhos do Amanhã vai sacudir o Museu do Amanhã dia 16 de dezembro, a partir das 17h. O evento, realizado em parceria com o Baile Black Bom – movimento cultural nascido no Quilombo Pedra do Sal em 2013 – é gratuito e destinado aos vizinhos da Pequena África (regiões da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Morros da Conceição, Livramento, Pinto e Providência), mas aberto também ao público geral. Os ingressos podem ser retirados pelo site da Sympla.

A Resenha contará, ainda, com uma feira gastronômica assinada pelos Sabores do Porto e reunirá empreendedores locais da gastronomia, moda e artesanato. A agenda faz parte de uma série de atividades desenvolvidas no Programa de Relacionamento Vizinhos do Amanhã, que visa engajar os públicos vizinhos no processo de construção coletiva do Amanhã, através de programações culturais e de mobilização. O objetivo é criar experiências enriquecedoras que contribuam para a constante construção de novas identidades e valorização da vida.

“Completamos mais um ano de existência fortalecendo nossos pilares fundamentais, entre eles, a convivência e a construção de amanhãs melhores e mais sustentáveis. É muito especial poder trabalhar esses conceitos por meio da música, da relação com nossos vizinhos e de experiências que nos aproximam de crianças e suas famílias em uma data tão significativa para toda nossa equipe”, comemora Bruna Baffa, Diretora Geral do Museu do Amanhã.

Serviço

Resenha Baile Black Bom com Vizinhos do Amanhã

Local: Museu do Amanhã — Praça Mauá, 1 – Centro — RJ

Data: 16 de dezembro

Horário: 16h às 21h

Classificação etária: Livre.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no site da Sympla.