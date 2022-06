Museu de Energia de Salesópolis promove passeio por trilhas

Passeio por trilhas que abrigam a maior cachoeira do Rio Tietê e uma figueira centenária de 20 metros de altura. Essas atrações gratuitas aguardam os aventureiros que participarem da atividade Trilhas do Museu, promovida pelo Museu de Energia de Salesópolis nos próximos dias 11 e 17 de junho, às 10h.

No dia 11 de junho, o passeio será a Trilha da Fenda e, no dia 17, a Trilha da Figueira. As atividades são para maiores de 7 anos. Os percursos acontecem em áreas verdes do Museu, em meio a trechos remanescentes da Mata Atlântica, permitindo conhecer a rica biodiversidade desse bioma. Os ecológicos visitantes poderão contemplar a Cachoeira dos Freires, considerada a maior queda d’água natural do Tietê, e uma figueira centenária de mais de 20 metros de altura.

Na trilha, os visitantes vão receber informações valiosas sobre preservação do meio ambiente, biodiversidade da mata atlântica, conservação do meio e importância da economia de água. A atividade promove reflexão sobre a relação das pessoas com o meio, a riqueza de recursos naturais que estão muito próximos e o quanto nossas ações cotidianas impactam o ambiente.

O Museu da Energia abrange 156 hectares, dos quais 21 hectares são ocupados pelo reservatório e 135 hectares por remanescentes de floresta ombrófila em diferentes estágios de regeneração natural e área de plantação de pínus, o que permite ao visitante caminhar pelas trilhas existentes. De forma geral, trata-se de uma área de domínio de Mata Atlântica bastante preservada.

Serviço

Trilhas do Museu

11 de junho – Trilha da Fenda – 10h

17 de junho – Trilha da Figueira – 10h

Inscrições e contato – salesopolis@museudaenergia.org.br ou (11) 4696-1332 ou WhatsApp (11) 99115-0020

Endereço: Estrada dos Freires, km 6 – Freires, Salesópolis, São Paulo