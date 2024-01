Museu de Arte Sacra de São Paulo recebe mostra da Festa do Divino de Mogi

A exatos quatro meses para a realização da 411ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, os preparativos se intensificam ainda mais. Neste ano, a festividade religiosa e folclórica mais antiga do Brasil será realizada de 9 de maio a 19 de maio.

Os Festeiros e Capitães de Mastro de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos acertam, no momento, a mostra da Festa do Divino que ocorrerá no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), na Avenida Tiradentes, no dia 3 de fevereiro, das 10 às 15 horas.

A atração cultural tem o tema da festa deste ano: “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia” e é aberta para a população em geral, com a entrada gratuita. A realização é do próprio MAS-SP em parceria com a Diocese de Mogi das Cruzes.

Assim como vem ocorrendo desde 2015, quando foi promovida pela primeira vez, serão apresentadas algumas atividades especiais da Festa do Divino, com a presença dos Festeiros e Capitães de Mastro de 2024 e integrantes da Associação Pró-Festa do Divino.

Foto: Natália Amschinger

Na oportunidade, o público terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Festa do Divino de Mogi das Cruzes, num espaço rico em história. No local, será instalado um Subimpério do Divino. A ação contará, ainda, com a participação do grupo folclórico Batalhão de Nossa Senhora Aparecida e das Rezadeiras. O dia terá o levantamento do Mastro e distribuição da bebida rosa-sol, típica da festividade.

O culto ao Divino é uma festa de fé do povo brasileiro. A Santíssima Trindade é formada pelas figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi representado como um sopro, uma pequena chama, um órgão e até mesmo como uma figura feminina em algumas seitas. No Novo Testamento Ele aparece como uma pomba que desce na hora do batismo de Jesus.

SERVIÇO

Mostra da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes

LOCAL: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO (MAS-SP)

ONDE: AVENIDA TIRADENTES, 676 – LUZ – SÃO PAULO/SP

HORÁRIO: 10 ÀS 15 HORAS

ESTAÇÃO: METRÔ TIRADENTES

ESTACIONAMENTO: GRATUITO (SUJEITO A LOTAÇÃO – RUA JORGE MIRANDA, 43 – LUZ – SÃO PAULO/SP)