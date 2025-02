Museu da Energia de Salesópolis promove programação especial em fevereiro

O Museu da Energia de Salesópolis prepara uma programação diversificada para o mês de fevereiro, com atividades que celebram a biodiversidade da Mata Atlântica, o Dia Internacional da Doação de Livros e os 187 anos da cidade. As atividades incluem trilhas, visitas guiadas e distribuição de material educativo, sendo algumas gratuitas e outras com vagas limitadas.

A programação começa no sábado (8), com a Trilha do Tangará, em dois horários: 10h e 14h. Esta atividade autoguiada é voltada para maiores de 7 anos e tem como objetivo promover a consciência ambiental. Os participantes serão incentivados a explorar a natureza local em um percurso fácil, com limite de seis pessoas por horário. O ingresso custa R$ 16, com inscrições obrigatórias feitas no museu.

No dia 22 de fevereiro, será realizada a Trilha da Fenda, que oferece uma oportunidade de imersão na biodiversidade da região, incluindo a contemplação da Cachoeira dos Freires. Assim como a Trilha do Tangará, esta atividade é destinada a maiores de 7 anos, com limite de 15 participantes. O valor de R$ 16 também se aplica, e as inscrições devem ser feitas previamente.

Em um gesto de celebração ao aniversário de Salesópolis, no dia 28 de fevereiro, o museu abrirá suas portas para uma visita gratuita ao roteiro “Caminhos da Energia”, das 10h às 16h15. Esta atividade visa valorizar o patrimônio histórico local e destacar a importância do museu como um atrativo turístico.

Além disso, entre os dias 11 e 15 de fevereiro, o museu distribuirá gratuitamente o Caderno Educativo “Nas Linhas da Energia”, em homenagem ao Dia Internacional da Doação de Livros, que ocorre em 14 de fevereiro.

O Museu da Energia de Salesópolis, administrado pela Fundação Energia e Saneamento, conta com o apoio da EDP e busca preservar a história e a cultura dos setores de energia e saneamento no Brasil.

Explorando a Mata Atlântica e despertando a consciência ambiental